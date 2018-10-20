2018-10-20T11:12:59+03:00
Политика

В Донецке мирный житель пострадал при разрыве мины во время обстрела

Мужчина побежал тушить пожар, возникший в результате обстрела, и лишился обеих ног
Юлия АНДРИЕНКОЦесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта shcherbakovs.comФОТО: архив сайта shcherbakovs.com
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Вчера вечером, 19 октября, Вооружённые силы Украины в очередной раз открыли огонь по Донецку. Под обстрел попал посёлок Трудовские. По информации, полученной нашим корреспондентом от волонтера Андрея Лысенко, в результате обстрела загорелся дом по улице Зелёный Гай. Кроме того, пострадал один мирный житель.

— На улице Зеленый Гай загорелся дом, и он побежал его тушить, потом взрыв и мужчина весь в крови стал звать на помощь. Его вывезли с поселка и отвезли в больницу, — рассказал в беседе с нашим корреспондентом Андрей Лысенко.

Информацию о пострадавшем мужчине Донецкому Агентству Новостей подтвердил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский. Он отметил, что информация о пострадавшем поступила к нему вчера, 19 октября, в 20:00. По предварительной информации, мужчина пострадал в результате разрыва мины и потерял обе ноги.

Напомним, что за прошедшие 24 часа украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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