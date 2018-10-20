Донецкая фильтровальная станция запущена и работает в штатном режиме

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-20T10:48:27+03:00

Ремонтные работы на ДФС прошли успешно, электроэнергия подана на оборудование и подача воды в Донецк и другие города полностью восстановлена

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Вчера, 19 октября, Донецкая фильтровальная станция, остановленная на ремонт, была снова запущенна и начала свою работу. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

— С 12:30 19 октября Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Донецкая фильтровальная станция приостановила свою работу утром 18 октября для проведения ремонтных работ на энергетическом оборудовании. Электроэнергия была подана на станцию вечером того же дня. Сейчас проблем с подачей воды не наблюдается.

Напомним, что в связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции была возможность сокращения подачи воды в некоторые районы Донецка на 25%.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.