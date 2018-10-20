Обстрелы ДНР: ВСУ за 24 часа 24 раза нарушили режим тишины

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-20T10:09:21+03:00

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За прошедшие сутки украинские военные 24 раза нарушила режим прекращения огня. ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республике почти 90 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 24 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 86 единиц, - заявил Якубов.

Напомним, вчера ВСУ выпустили по территории Республики 212 боеприпасов. ВСУ наносили удар по району аэропорта, по Спартаку и поселкам Жабичево, Старомихайловка, Александровка, Лозовое и шахте Трудовская на окраинах Донецка, на Горловском направлении – поселкам шахты им. Изотова, Гольмовский, Зайцево, и селу Верхнеторецкое , а также по Ясиноватой и селу Крутая Балка.