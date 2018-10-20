Обстрелы ДНР: ВСУ за 24 часа 24 раза нарушили режим тишины
За прошедшие сутки украинские военные 24 раза нарушила режим прекращения огня. ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республике почти 90 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 24 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 86 единиц, - заявил Якубов.
Напомним, вчера ВСУ выпустили по территории Республики 212 боеприпасов. ВСУ наносили удар по району аэропорта, по Спартаку и поселкам Жабичево, Старомихайловка, Александровка, Лозовое и шахте Трудовская на окраинах Донецка, на Горловском направлении – поселкам шахты им. Изотова, Гольмовский, Зайцево, и селу Верхнеторецкое , а также по Ясиноватой и селу Крутая Балка.