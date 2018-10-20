2018-10-20T10:01:09+03:00
Политика

В ДНР готовы передать Украине 20 заключенных, но Киев их брать не хочет

Морозова рассказала, что к передаче готовы и дела, и люди
Никита МАКАРЕНКОВ
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Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что ДНР готова передать Украине заключенных, которые были осуждены по уголовным статьям до войны в Донбассе. Сейчас они содержатся в местах лишения свободы в Республике.

- На данный момент 20 заключенных готовы к передаче, - сказала Морозова. Готовы и дела и люди. Сейчас подготавливается следующая партия, их около 45 человек. Все они жители разных областей Украины и были осуждены до конфликта.

Омбудсмен ДНР рассказала, что представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу в Минске блокируют обсуждение этого вопроса.

- Нет никаких преткновений по передаче этих осужденных. Нам нужно только назначить день с госпожой Денисовой и выехать на линию соприкосновения, чтобы передать заключенных и их уголовные дела. Но мы этого сделать не можем. Украинская сторона полностью блокирует работу, - сказала Морозова.

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