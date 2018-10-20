В ДНР готовы передать Украине 20 заключенных, но Киев их брать не хочет
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что ДНР готова передать Украине заключенных, которые были осуждены по уголовным статьям до войны в Донбассе. Сейчас они содержатся в местах лишения свободы в Республике.
- На данный момент 20 заключенных готовы к передаче, - сказала Морозова. Готовы и дела и люди. Сейчас подготавливается следующая партия, их около 45 человек. Все они жители разных областей Украины и были осуждены до конфликта.
Омбудсмен ДНР рассказала, что представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу в Минске блокируют обсуждение этого вопроса.
- Нет никаких преткновений по передаче этих осужденных. Нам нужно только назначить день с госпожой Денисовой и выехать на линию соприкосновения, чтобы передать заключенных и их уголовные дела. Но мы этого сделать не можем. Украинская сторона полностью блокирует работу, - сказала Морозова.