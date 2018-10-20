Обстрелы в ЛНР: после суток тишины зафиксировано два нарушения

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-20T09:29:15+03:00

Украинские силовики вновь начала обстрелы в ЛНР. После суток тишины зафиксирован огонь по двум населённым пунктам Республики

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Вооружённые силы Украины долго соблюдать тишину не смогли и вновь начали обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Фрунзе и Калиново, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Отметим, что при обстреле посёлка Фрунзе украинская армия использовала миномёты калибром 82 миллиметра. По посёлку Калиново стреляли из СПГ-9. Было применено 7 осколочных гранат.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики соблюдали режим тишины. Не было зафиксировано ни одного нарушения.