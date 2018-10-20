Горловчанин украл в киоске 60 пачек сигарет, карамель и арахис

СЕГОДНЯ 01:09 2018-10-20T01:09:22+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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40-летний житель Горловки подошел к киоску, который располагается на остановке общественного транспорта, выдавил торговое окно и стал похищать товар.

- Задержанный похитил несколько пачек карамели, арахис и около 60 пачек сигарет различных марок, причинив ущерб на сумму около двух тысяч рублей, - сообщила следователь Центрально-городского районного отделения полиции Горловки Александра Докукина.

Подозреваемый ранее уже был судим. В этот раз он может попасть за решетку на срок до двух лет.