«Мобилизация по беспределу». В Украине силком забирают в армию

19 Окт. 23:16 2018-10-19T23:16:20+03:00

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В оцсетях появилось видео, на котором люди в камуфлированной форме прямо-таки силой хватают, чтобы отправить в армию… приговаривая: «приказ верховного главнокомандующего!».

- Уберите от меня руки! – вырывается парень из «военных тисков». – Я сейчас полицию вызову.

- Вот полиция, - отвечает военком, и в ту же секунду подходит мвдшник.

На эту картину обращают внимание горожане. Женщины вступаются за молодого человека.

- Позорище! Какой позор! – кричат женщины, и продолжают наезжать на людей в форме.

- Отпустите ребенка! – не унимаются украинские матери, понимая, что такое может произойти и с их детьми. Они окружили военных, и со всех сторон требуют, чтобы те прекратили.

Схваченный молодой человек берет вторую попытку бегства. Он скидывает рюкзак, за который его держал человек в камуфляжной форме, и со всего разгона – побежал. В этот раз погоню устраивать не начали, видимо понадеялись, что в личных вещах остался паспорт или другой документ, где будет адрес или хотя бы какие-нибудь данные.

Впрочем, вычислить большого труда не составит, если на то будет желание. Хотя зачем заморачиваться, если можно продолжить хватать парней прямо на улице.

Подробнее и видео - здесь.