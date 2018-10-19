«Мариуполь сокровищ». В море ищут золото

СЕГОДНЯ 21:40 2018-10-19T21:40:57+03:00

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Прибрежную зону и пляжи Мариуполя оккупировали кладоискатели. Местные жители ищут золото. Новички – исследуют поверхность глазами, а опытные вооружены металлодетекторами с сетчатыми захватами для промывки песка и водолазными костюмами для поисков драгоценностей на дне моря.

- Они ищут золото, которое во время отдыха потеряли отдыхающие. Это сережки, кольца, крестики, цепочки, браслеты, кулоны… - объясняют горожане. - Для тех, кто этим занимается – неплохой заработок. Даже присутствует конкуренция. Некоторые территории поделены между кладоискателями.

Осенью прошлого вода отошла, море немного оголило пляж. Это явление сыграло для участников «золотой лихорадки» на руку.