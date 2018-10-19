2018-10-19T21:12:49+03:00
Политика

Поезд «Иловайск - Ясиноватая» возобновляет работу

Уже завтра пассажиры смогут воспользоваться этим маршрутом
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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- Министерство транспорта ДНР информирует пассажиров о возобновлении курсирования пригородных поездов, следующих из Иловайска в Ясиноватую и из Ясиноватой в Иловайск, - говорится в сообщении ведомства.

Начиная с 20 октября 2018 года, возобновляется курсирование следующих пригородных поездов:

№ 6152 Иловайск–Ясиноватая, отправлением из Иловайска в 18.58 согласно действующему расписанию, прибытием в Ясиноватую Пассажирскую в 20.15;

№ 6151 Ясиноватая–Иловайск, отправлением из Ясиноватой Пассажирской в 20.31 согласно действующему расписанию и прибытием в город Иловайск в 21.47.

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