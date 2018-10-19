Мариуполю грозит катастрофа. Украина разместила на металлургическом комбинате 2 тысячи тонн боеприпасов

СЕГОДНЯ 20:49 2018-10-19T20:49:31+03:00

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На мариупольском металлургическом комбинате ВСУ разместили 2000 тонн боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии и 100 единиц тяжелой военной техники, сообщил замначальника Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуард Басурин.

-Боеприпасы размещены с грубыми нарушениями требований их хранения, - говорит Эдуард Александрович. - В случае возникновения чрезвычайной ситуации, городу Мариуполь грозит катастрофа.

Из техники на комбинате находятся: 20 единиц танков Т-80, 50 БТРов, 20 минометов; 14 единиц 122-мм артиллерийских самоходных установок 2С1 «Гвоздика»; восемь 122-мм артиллерийских установок Д-30.

- Данные обстоятельства вызывают целый ряд вопросов. Наблюдателей ОБСЕ не пускают на территорию завода, или наблюдатели целенаправленно скрывают этот факт? Если наблюдателей не пускают, то почему подобное не отражается в ежедневных отчетах? – задается вопросами Басурин.