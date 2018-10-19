На Донбасс прибыло четыре группы украинских диверсантов

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-19T18:19:45+03:00

Основной задачей данных групп является проведение диверсий в целях провокаций и дестабилизации обстановки

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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинское командование направило на Донбасс четыре группы диверсантов.

- Основной задачей данных групп является проведение диверсий в целях провокаций и дестабилизации обстановки, - сказал Басурин.

По словам замначальника УНМ ДНР каждая группа насчитывает от трех до пяти человек.

- Диверсанты также участвуют в съемках постановочных видеороликов, направленных на дискредитацию руководства ДНР и ЛНР, - подчеркнул Эдуард Александрович.