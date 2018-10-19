Цены на топливо снизятся в ДНР уже 1 ноября

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-19T18:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

- Работа по повышению качества жизни граждан является приоритетом для руководства ДНР. В стране есть ряд проблем, но есть и эффективные механизмы, которые уже в обозримом будущем могут повлиять на их решение. Одна из таких проблем - цены на топливо, - сказал и.о. Главы ДНР Денис Пушилин, и выступил с предложением снизить пошлину на ввоз ГСМ, что позволит снизить стоимость топлива за заправках Республики.

Речь шла о снижении ставок акцизного налога на моторный бензин и дизельное топливо с 150 до 50 долларов за тонну.

Народный совет ДНР принял изменения в закон «О налоговой системе», который в три раза снижает ставки акцизного налога. За поправку проголосовали почти единогласно.

«79 из 80 присутствующих в зале заседания законодателей проголосовали «за», один воздержался», - так распределились голоса.

Это изменение позволит уже с 1 ноября снизить цены в среднем до уровня цен в соседней Ростовской области РФ.