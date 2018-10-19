ОБСЕ не досчиталась 65 единиц военной техники ВСУ в местах хранения

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-19T14:44:17+03:00

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения 65 единиц военной техники ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Наблюдатели недосчитались 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – восьми единиц; 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – шести единиц; БМ-21 РСЗО «Град» – восьми единиц; танков Т-72 – 16 единиц; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 15 единиц; 120-мм минометов 2Б11 «Сани» – 12 единиц, - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

По словам Марочко, основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ.

- При этом прослеживается формальный, наплевательский характер отношения украинской стороны к данному контролю, - подчеркнул представитель НМ ЛНР.