На позиции ВСУ прибыли 20 иностранных военных

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-19T14:39:40+03:00

Они разговаривают на грузинском языке и вооружены

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в районе Попасной к ВСУ прибыли 20 иностранных солдат. По его словам киевская власть продолжает наращивать силы и средства в районе линии соприкосновения на Донбассе, в том числе «прибегая к услугам дорогостоящих иностранных наемников».

- По нашим данным, на этой неделе в населенный пункт Попасная, в зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, прибыло до 20 наемников, разговаривающих на грузинском и польском языках, - сказал Марочко.

Иностранные солдаты вооружены оружием натовского образца.

- И имеют на вооружении четыре автомобиля Toyota типа «пикап» с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, - добавил представитель Народной милиции.