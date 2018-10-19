В ЛНР поднимут стипендии

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-19T14:35:55+03:00

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В Совмине Луганской Народной Республики приняли решение о повышении стипендий на 20 %.

- В рамках реализации программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики, Совет министров ЛНР принял постановление, которым увеличил размеры государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии обучающимся в образовательных организациях (учреждениях) среднего и высшего профессионального образования на 20 процентов за счет средств государственного бюджета Республики, - говорится в сообщении Совмина.

для учащихся среднего профессионального образования размер государственной академической стипендии составит 660 российских рублей в месяц;

для студентов среднего профессионального образования – 1320 российских рублей в месяц;

для студентов высшего образования – 1750 российских рублей в месяц.