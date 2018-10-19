Украина стягивает на фронт все, что только можно и нельзя

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-19T10:38:29+03:00

А еще активизировались полеты авиации над Донбассом

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О том, что Украинские вооруженные формирования активно продолжают стягивать всевозможное вооружении к линии разграничения, заявил постоянный представитель России при организации ОБСЕ на заседании постсовета Александр Лукашевич.

- В нарушение пункта «2» минского комплекса мер ВСУ (стягивают вооружения к линии соприкосновения. В дополнение к обнаруженной на прошлой неделе переброске 12 ЗРК «Бук» и 10 РСЗО «Ураган» 10-14 октября зафиксированы 53 танка и артиллерийских орудия на железнодорожной станции в Рубежном, 31 гаубица и РСЗО на станции в Зачатовке, 20 гаубиц в Хлебодаровке, ЗРК «Бук» в Клещеевке, тяжелые вооружения в других населенных пунктах, - сказал он

Лукашевич отметил, что армия незалежной возобновила полеты авиации над Донбассом.

- 15 октября к северо-западу от населенного пункта Пищевик наблюдатели СММ видели реактивный самолет, пролетавший над контрольным пунктом въезда-выезда на линии соприкосновения, — отметил постпред России.