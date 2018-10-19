2018-10-19T10:30:23+03:00
Политика

Затишье перед бурей? В ЛНР – ни выстрела

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Минувшие сутки прошли без обстрелов в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

-За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано, - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Почему Украина прекратила свои ежедневные обстрелы. Ответ напрашивается только один – затишье перед бурей. Стоит отметить, что вчера солдаты незалежной перебросили в район Счастья, что в ЛНР, боевые машины пехоты и 60 человек личного состава.

- По имеющейся у нас информации, 16 октября в район населенного пункта Счастье, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады и меняющей ее 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыло до пяти единиц БМП-1 и до 60 человек личного состава, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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