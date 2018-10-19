2018-10-19T10:19:54+03:00
Политика

Более 200 боеприпасов ВСУ выпустили по ДНР

Общее количество нарушений украинской стороной составило19 раз
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что украинские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР почти 200 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 212 единиц, говорит Якубов.- Повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ получили два дома в поселке Зайцево на севере Горловки и городе Ясиноватая

ВСУ наносили удар по району аэропорта, по Спартаку и поселкам Жабичево, Старомихайловка, Александровка, Лозовое и шахте Трудовская на окраинах Донецка, на Горловском направлении – поселкам шахты им. Изотова, Гольмовский, Зайцево, и селу Верхнеторецкое , а также по Ясиноватой и селу Крутая Балка.

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