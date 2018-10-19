2018-10-19T09:17:11+03:00
Политика

В ДНР - новый председатель Совмина

А бывший мэр Донецка Игорь Мартынов будет замом
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому и.о. заместителя председателя Совета министров Донецкой Народной Республики Александру Ананченко поручено исполнять обязанности председателя Совмина Республики. Этот документ о назначении опубликован на официальном сайте ДНР.

«Поручить исполнение обязанностей председателя Совета министров ДНР исполняющему обязанности заместителя председателя Совмина Александру Ананченко», – говорится в указе № 38.

Согласно указу № 39, исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР стал бывший мэр Донецка Игорь Мартынов.

Указы вступили в силу со дня подписания, 18 октября 2018 года.

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