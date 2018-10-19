В ДНР - новый председатель Совмина
Врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому и.о. заместителя председателя Совета министров Донецкой Народной Республики Александру Ананченко поручено исполнять обязанности председателя Совмина Республики. Этот документ о назначении опубликован на официальном сайте ДНР.
«Поручить исполнение обязанностей председателя Совета министров ДНР исполняющему обязанности заместителя председателя Совмина Александру Ананченко», – говорится в указе № 38.
Согласно указу № 39, исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР стал бывший мэр Донецка Игорь Мартынов.
Указы вступили в силу со дня подписания, 18 октября 2018 года.