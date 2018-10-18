Президент РФ Владимир Путин предостерег украинскую власть от терактов в Донбассе

18 Окт. 21:40 2018-10-18T21:41:34+03:00

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Президент России Владимир Путин в ходе общения с экспертами на форуме «Валдай» обвинил украинские власти в организации терактов и убийств лидеров Донбасса и предостерег Киев от повторения ошибок Саакашвили, потерявшего в свое время часть территории Грузии.

- Мне придется только повторить то, что я говорил раньше. Мы с вами знаем, что самая острая проблема — это, конечно, кризис в Донбассе. И думаю, что многие со мной согласятся: с помощью организации террористических актов, убийств людей, которые выбрали население для руководства этими регионами, со стороны спецслужб Украины — самый плохой способ наладить отношения с этими территориями. Самый правильный способ — исполнить минские соглашения. Ведь никто же не заставлял, это же компромиссный документ, на который Украина согласилась, — передает слова Путина РИА Новости.

Президент России также выразил надежду, что украинские власти не пойдут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в следствие своих преступных действий утратил часть территорий.

- В результате вот этих преступных действий Грузия утратила значительные территории. Именно в результате действий Саакашвили, это результаты его работы. Было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам. Надеюсь, что этого не произойдет, — отметил Путин.

При этом он выразил уверенность, что власти Украины на сегодняшний день не собираются выполнять минские соглашения, в том числе в силу внутриполитических раскладов.

-Теперь очевидно, можно что угодно говорить на этот счет, но для всех очевидно, что украинские сегодняшние власти не только не выполняют минские соглашения, но и не собираются это делать на сегодняшний день, в том числе ввиду внутриполитических раскладов. Я имею в виду приближающиеся президентские, а затем и парламентские выборы… Это связывает руки всем политическим силам, потому что действия навстречу противоположной стороне внутри страны будут трактоваться как, извините, измена родине, — добавил российский лидер.