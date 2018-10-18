В Донецке планируется сокращение подачи воды в связи с остановкой ДФС

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-18T17:52:34+03:00

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Сегодня, 18 октября, в 08:00 утра Донецкая фильтровальная станция остановила свою работу на сутки. Связано это с проведением ремонтных работ. В связи с остановкой ДФС в некоторых районах Донецка планируется сокращение подачи воды на 25 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

— Донецкая фильтровальная станция остановила на сутки свою работу для выполнения ремонтных работ на энергетическом оборудовании. В связи с этим возможно сокращение подачи воды на некоторые районы Донецка до 25%, — рассказал первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Виталий Кижаев.

Он подчеркнул, что основная задача заключает в том, чтобы предприятие продолжало работать и обеспечивать жителей Донецкой Народной Республики качественной продукцией по доступной цене.

Завершение ремонтных работ планируется на завтра, 19 октября.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция является постоянным объектом вооружённой агрессии украинских силовиков, поэтому ремонтные работы на ней являются неизбежной необходимостью.