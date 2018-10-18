2018-10-18T17:09:56+03:00
Общество

На Шахтёрской птицефабрике будет проведена аудиторская проверка

Врио Главы ДНР посетил Шахтёрскую птицефабрику. Был выявлен ряд проблем и противоречий
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта agriacta.comФОТО: архив сайта agriacta.com
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Сегодня, 18 октября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Шахтёрск и Шахтёрскую птицефабрику. В связи с выявленными на ней проблемами, будет назначена аудиторская проверка.

— Визит на Шахтёрскую птицефабрику выявил ряд проблем и противоречий. Будет назначена аудиторская проверка, — сообщил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что основная задача заключает в том, чтобы предприятие продолжало работать и обеспечивать жителей Донецкой Народной Республики качественной продукцией по доступной цене.

Отметим, что многие жители Республики в социальных сетях жалуются на то, что мясо, как и многие другие продукты питания, значительно подорожало.

Напомним также, что в ходе сегодняшнего посещения Шахтёрска Денис Пушилин обсудил с главой администрации Алексеем Швыдким проблемы города и пообещал помочь в их решении.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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