2018-10-18T16:21:47+03:00
Политика

Зайцево в очередной оказалось под огнём ВСУ. Есть повреждения

Прямым попаданием мины повреждены дом и машина. Жертв удалось избежать
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня днём, 18 октября, Вооружённые силы Украины открыли миномётный огонь по посёлку Зайцево. Повреждены дом и машина. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— Прямое попадание в дом и машину по Рыбалко 212 в посёлке Зайцево, — рассказал Иван Приходько.

Он отметил, что в этот раз удалось обойтись без жертв.

В свою очередь, в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе сообщили, что обстрел Зайцево был зафиксирован сегодня в 11:30. С позиций украинских силовиков в населённом пункте Жованка было выпущено две мины калибром 82 миллиметра.

На данный момент известно, что сотрудники Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе выехали в Зайцево для уточнений последствий и времени обстрела.

Напомним, за минувшие сутки были зафиксированы повреждения в посёлке Гольмовский и Коминтерново.

Подробнее в материале нашего корреспондента.

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