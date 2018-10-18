2018-10-18T15:06:41+03:00
Политика

Осенний кубок Юзовской лиги КВН пройдет 13 ноября

Победитель получит право на участие в финале лиги и ноутбук
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Стартовала регистрация команд для участия в осеннем кубке Юзовской лиги КВН. Любая команда, пройдя редактуру, может попробовать свои силы в юмористическом сражении. Игра состоится 13 ноября в актовом зале ДонНАСА.

- Заявку нужно подать до 1 ноября текущего года, - сообщают организаторы. - Для этого необходимо написать одному из организаторов.

Будет сыгран один конкурс. Приветствие. Регламент - до семи минут. Главное правило, чтобы было смешно. Но не стоит забывать и про другие критерии успешного выступления.

- При подготовке командам следует обратить внимание на сценическое исполнение номеров, актерское мастерство, находчивость и юмор, художественный уровень и исполнительское мастерство, режиссуру, импровизацию и соблюдение временного регламента, - отметили в Юзовской лиге.

Главным призом кубка станет право на участие в финале лиги, где будет определена команда, которая отправится на Международный фестиваль КиВиН-2019 в Сочи.

- А еще владельцу кубка будет вручен ноутбук от спонсора, - подчеркнули организаторы лиги.

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