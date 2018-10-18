2018-10-18T14:46:55+03:00
Политика

Пьяный ВСУшник перестрелял своих же

Сначала украинский боевик ушел в самоволку, а вернувшись оттуда пьяным, немного заблудился
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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ВСУ успешно истребляют себя сами. Фото: novorosinform.orgВСУ успешно истребляют себя сами. Фото: novorosinform.org
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Солдат ВСУ, сбежавший в самоволку и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил перестрелку с сослуживцами из расположения соседней бригады, в результате чего трое боевиков получили ранения различной степени тяжести. Об этом сегодня рассказал начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в 56-й бригаде ВСУ солдат Ляховский, находясь в самовольной отлучке в районе поселка Пески, в состоянии алкогольного опьянения вышел к позициям 28-й бригады.

- На требование прекратить движение Ляховский не отреагировал. После первых предупредительных выстрелов он открыл ответный огонь. В результате перестрелки Ляховский и двое оккупантов из 28-й бригады получили ранения различной степени тяжести, — рассказал Безсонов.

До этого, сержант украинской армии, находясь в состоянии наркотического опьянения, на боевом посту поспорил со своим командиром на политическую тему. В ходе конфликта взорвалась граната – оба получили осколочные ранения.

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