2018-10-18T14:28:58+03:00
Политика

В Донецке борются со стихийными рынками

Нарушителям грозит штраф – до 238 рублей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Facebook.comФото: Facebook.com
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Борьба со стихийными рынками в Донецке набирает обороты. Только во время рейда в Пролетарском районе столицы, полиция составила одиннадцать протоколов за торговлю с рук. Штраф за такое деяние составляет от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

- Сумма изъятого товара составила более 11 тысяч рублей, - отчитались правоохранители.

За нарушение правил благоустройства территории города торговцы тоже могут попасть под санкции статьи административного кодекса.

- Нужно отвести специальные места и определить перечень товаров, которые могут продаваться с рук, - предлагает горожанка Екатерина Смирнова. - Не вижу ничего плохого в том, что бабушка продает петрушку и укроп. Может, ей просто не хватает на лекарства.

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