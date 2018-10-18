В Донецке борются со стихийными рынками

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-18T14:28:58+03:00

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Борьба со стихийными рынками в Донецке набирает обороты. Только во время рейда в Пролетарском районе столицы, полиция составила одиннадцать протоколов за торговлю с рук. Штраф за такое деяние составляет от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

- Сумма изъятого товара составила более 11 тысяч рублей, - отчитались правоохранители.

За нарушение правил благоустройства территории города торговцы тоже могут попасть под санкции статьи административного кодекса.

- Нужно отвести специальные места и определить перечень товаров, которые могут продаваться с рук, - предлагает горожанка Екатерина Смирнова. - Не вижу ничего плохого в том, что бабушка продает петрушку и укроп. Может, ей просто не хватает на лекарства.