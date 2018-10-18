2018-10-18T14:27:14+03:00
Политика

ВСУ перебросили к границам ЛНР тяжелое вооружение

Кроме боевых машин пехоты прибыло 60 человек личного состава ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Украина даже не делает вид, что думает о мире. Фото: novorosinform.orgУкраина даже не делает вид, что думает о мире. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Украинские войска перебросили в район Счастья (ЛНР) боевые машины пехоты и 60 человек личного состава. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- По имеющейся у нас информации, 16 октября в район населенного пункта Счастье, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады и меняющей ее 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыло до пяти единиц БМП-1 и до 60 человек личного состава, — проинформировал подполковник.

До этого, украинские войска перебросили в Рубежное танки, боевые машины пехоты (БМП) и автомобильную технику. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, 13 октября на железнодорожную станцию населенного пункта Рубежное отмечено прибытие очередного эшелона военной техники ВСУ. В составе эшелона 30 единиц танков Т-72, 15 единиц БМП-1 и до 60 единиц автомобильной техники.

- Отмечается, что при осуществлении разгрузки военнослужащие ВСУ по отношению к гражданским лицам проявляют агрессию, ведут себя неадекватно. Полиция в свою очередь на все правонарушения не реагирует, — добавил подполковник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осенний кубок Юзовской лиги КВН пройдет 13 ноября
Орехи каштанов, которые собрали в прошлом году, взошли и скоро украсят Луганск
Пьяный ВСУшник перестрелял своих же
В Донецке борются со стихийными рынками
Даниил Безсонов: дисциплина среди украинских боевиков по-прежнему остается низкой
Сотрудничество железной дороги ДНР и ЛНР должно быть оптимизировано
Шахтёрск вошёл в зимний период в полной готовности
"Юзовка", "Донбасс для чайников" и другие книги пополнили фонд краеведческого музея
Сотрудники МЧС ДНР продолжают восстанавливать крыши Горловки, разрушенные ураганом
Ограничится ли война Донбассом?
На трассе Донецк-Новоазовск-Седово столкнулись две машины. Четыре человека погибли
Состоится третий саммит по Донбассу
Обстрелы в ДНР: в двух населённых пунктах Республики зафиксированы повреждения
Последствия обстрела посёлка Октябрь на Юге ДНР устранены
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализовалась