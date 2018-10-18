ВСУ перебросили к границам ЛНР тяжелое вооружение

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-18T14:27:14+03:00

Украина даже не делает вид, что думает о мире. Фото: novorosinform.org

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Украинские войска перебросили в район Счастья (ЛНР) боевые машины пехоты и 60 человек личного состава. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- По имеющейся у нас информации, 16 октября в район населенного пункта Счастье, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады и меняющей ее 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыло до пяти единиц БМП-1 и до 60 человек личного состава, — проинформировал подполковник.

До этого, украинские войска перебросили в Рубежное танки, боевые машины пехоты (БМП) и автомобильную технику. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, 13 октября на железнодорожную станцию населенного пункта Рубежное отмечено прибытие очередного эшелона военной техники ВСУ. В составе эшелона 30 единиц танков Т-72, 15 единиц БМП-1 и до 60 единиц автомобильной техники.

- Отмечается, что при осуществлении разгрузки военнослужащие ВСУ по отношению к гражданским лицам проявляют агрессию, ведут себя неадекватно. Полиция в свою очередь на все правонарушения не реагирует, — добавил подполковник.