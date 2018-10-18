Даниил Безсонов: дисциплина среди украинских боевиков по-прежнему остается низкой

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-18T13:52:40+03:00

В период с 11 по 18 октября было зафиксировано более ста нарушений дисциплины украинскими солдатами. Из них пятьдесят девять – дезертирство и хищение

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Несмотря на принятые командование Вооружённых сил Украины меры, дисциплина среди военнослужащих украинской армии остаётся очень плохой. В частности, за неделю (с 11 по 18 октября) было зафиксировано более ста различных нарушений дисциплины в рядах украинских силовиков. Об этом сегодня, 18 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Пятьдесят девять нарушений – это самовольное оставление части и дезертирство, хищение имущества и оружия, пятнадцать фактов контрабанды наркотиков, три смертельных случая от наркотического и алкогольного отравления, два убийства и более двадцати пяти фактов неуставных взаимоотношений и других правонарушений, — сообщил Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что наихудшее состояние дисциплины зафиксировано в 128-й горно-штурмовой и 92-й механизированной бригадах Вооружённых сил Украины.

Напомним, именно в этих бригадах на текущей неделе было зафиксировано два убийства в состоянии наркотического опьянения.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.