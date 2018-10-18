Сотрудничество железной дороги ДНР и ЛНР должно быть оптимизировано

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-18T13:12:49+03:00

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В рамках Соглашения о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок, сегодня, 18 октября, в прифронтовом Дебальцево прошла встреча и. о. Министра транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов, генерального директора ГП «Донецкая железная дорога» Олега Калеватых, и. о. заместителя Министра транспорта ДНР Марины Шевкаленко, и. о. заместителя Министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимира Евдохина, представителей Минтранса ЛНР и Государственного унитарного предприятия «Луганская железная дорога». Главной темой обсуждения стала оптимизация сотрудничества двух железных дорог.

— Если Донецкой и Луганской железными дорогами будет обеспечена загрузка вагонов в одну и в другую сторону с целью исключения порожнего пробега, это позволит оптимизировать экономическую составляющую двух предприятий, — пояснил Дмитрий Подлипанов.

Кроме того, в рамках встречи были подняты вопросы о создании Межправительственного совета по транспорту и дорожному хозяйству, о сотрудничестве со Стахановским вагоностроительным заводом по ремонту подвижного состава, о возможностях по обеспечению инвестиционной составляющей в работе железнодорожных предприятий.

Напомним, в январе этого года между представителями Министерств транспорта ДНР и ЛНР, а также представителями железной дорогой было подписано Соглашения о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок.