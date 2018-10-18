2018-10-18T11:48:26+03:00
Звезды

"Юзовка", "Донбасс для чайников" и другие книги пополнили фонд краеведческого музея

Научная библиотека ДРКМ пополнилась новой краеведческой литературой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Книги переданы в дар ДРКМ. Фото: пресс-служба музеяКниги переданы в дар ДРКМ. Фото: пресс-служба музея
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Фонд научной библиотеки Донецкого республиканского краеведческого музея пополнили три книги, недавно вышедшие в Донецкой Народной Республике. Их учреждению любезно предоставил издательский дом «Edit», сообщает пресс-служба музея. В числе переданных книг – переизданная «Старая Юзовка» Ильи Гонимова (2018), «Донбасс для «чайников» Олега Измайлова (2017), а также первый поэтический сборник, изданный в ДНР, «Мой город охрип от молитв».

Напомним, презентация современного переиздания книги «Старая Юзовка» состоялась в конце сентября в стенах Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Автора книги Илью Гонимова (настоящая фамилия Горош, 1875-1966) считают основоположником историографии Донецка. В книге рассмотрена история Донецкого металлургического завода со дня его основания английским предпринимателем Джоном Юзом по 1905 год включительно. Уникальность «Старой Юзовки» Гонимова заключается в том, что автор опирался на документы и личные беседы со старыми рабочими завода. По мнению известного историка, политолога и журналиста Владимира Корнилова, «Старая Юзовка» была и есть настольной книгой для любого донецкого краеведа.

Впервые «Старая Юзовка» была издана в 1937 году, но на протяжении всей жизни автор продолжал ее дорабатывать. До нынешнего переиздания (первого в Донецкой Народной Республике) книга выдержала ещё пять – в 1953, 1955, 1959, 1962 и 1964 годах. Отметим, в научной библиотеке ДРКМ есть и прежние издания данной книги, в том числе – и самое первое. А «Старая Юзовка» издания 1955 года украшена дарственной надписью самого Ильи Гонимова.

Донецкий республиканский краеведческий музей сердечно благодарит издательский дом «Edit» во главе с директором Натальей Чернецкой за переданную литературу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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