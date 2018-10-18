Сотрудники МЧС ДНР продолжают восстанавливать крыши Горловки, разрушенные ураганом

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-18T11:36:14+03:00

На данный момент восстановлено порядка 200 квадратных метров кровли в многоквартирных домах Горловки. Работы будут продолжаться до полного их завершения

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Восстановление Горловки после летнего урагана продолжается до сих пор. Сотрудники МЧС Республики продолжают ремонтировать повреждённые порывами ветра крыши. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Сотрудниками МЧС проводятся работы по восстановлению кровли в двух многоквартирных домах города Горловки. В частности, выполняются работы по увеличению несущей способности стропил, устанавливается новая обрешетка с дальнейшим покрытием ее рубероидом и шифером. Общая площадь необходимых работ составляет 2800 м2. По состоянию на 16 октября силами МЧС восстановлено около 200 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Восстановление будет продолжать до полного окончание. Контролирует этот процесс лично временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Напомним, 13 октября во время заседания Совета Министров Денис Пушилин дал поручение Министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики и руководству города Горловка ускорить процесс восстановления разрушенных и повреждённых крыш.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.