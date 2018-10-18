Ограничится ли война Донбассом?

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-18T11:01:09+03:00

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Американские военные ожидают, что в ближайшее время США примет участие в масштабной войне с Россией или Китаем. Об этом сообщило издание Military Times со ссылкой на анонимный опрос действующих солдат.

46% участников опроса заявили, что ожидают военный конфликт в течение года, половина (50%) считает его маловероятным, еще 4% не определились. Год назад ожидали конфликта 5%, две трети (67%) — не ожидали, а больше четверти (28%) затруднялись с ответом.

Главной угрозой государственной безопасности США военные сочли кибертерроризм (89%). Далее в списке угроз — Россия (71%) и Китай (69%), разные виды террористов (48–57%), Северная Корея (46%), Иран (40%) и «белые националисты» (35%).

Ранее, в февральском докладе Мюнхенской конференции по безопасности утверждалось, что вероятность войны между Россией и Европой растет. В докладе под названием «До края и обратно?» говорилось, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений.

Кроме того, в тексте отмечалось, что процесс нормализации отношений России и Европы осложняет конфликт на востоке Украины, а решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит усугубить текущее положение дел.