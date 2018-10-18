На трассе Донецк-Новоазовск-Седово столкнулись две машины. Четыре человека погибли

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-18T12:09:21+03:00

Daewoo Lanos» и ЗАЗ-1102 «Таврия» столкнулись лоб в лоб возле села Раздольное. Выживших нет

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Вчера днём, 17 октября, на трассе Донецк-Новоазовск-Седово столкнулись две легковые машины. Водители и пассажиры обоих автомобилей погибли на месте. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Возле села Раздольное произошло дорожно-транспортное происшествие. Лобовое столкновение легковых автомобилей «Daewoo Lanos» и ЗАЗ-1102 «Таврия». В результате ДТП погибло 4 человека, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Погибли водитель и пассажир «Daewoo Lanos», оба 1972 года рождения, и водитель и пассажир «Таврии» – 1977 года рождения.

Причины аварии на данный момент устанавливаются. Точно известно, что машины столкнулись лоб в лоб.

Ранее мы сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Донецке. Вечером легковой автомобиль на большой скорости влетел в автобус. Водитель и пассажир легковушки с тяжёлыми травмами доставлены в больницу. Водитель автобуса не пострадал.

Подробнее об этом ДТП читайте в материале нашего корреспондента.