2018-10-18T10:14:36+03:00
Политика

Состоится третий саммит по Донбассу

Он пройдет в "нормандском формате"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Россия поддерживает идею проведения третьего саммита по Донбассу в «нормандском формате», но при условии его хорошей подготовки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что решения предыдущих саммитов не выполняются.

-Мы очень тесно сотрудничаем с Францией в рамках урегулирования украинского кризиса в том, что касается необходимости строгого выполнения минских договоренностей, продукта совместной работы лидеров России, Франции, Германии и Украины. Речь заходит о том, чтобы провести очередную встречу в «нормандском формате». Было два саммита — в Париже в 2015 году и в Берлине в 2016 году. Мы за то, чтобы состоялся третий саммит, — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

При этом сам же Сергей Лавров говорил ранее, что встреча в нормандском формате возможна только после выполнения предыдущих договоренностей.

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