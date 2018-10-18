Обстрелы в ДНР: в двух населённых пунктах Республики зафиксированы повреждения
Вооружённые силы Украины усиливают обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. В результате в Гольмовском и Коминтерново зафиксированы повреждения. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, Терминал), Старомихайловка, Александровка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Посёлок Гольмовский обстреляли из зенитных установок, в результате чего в доме №5 по улице Никитовское шоссе повреждена система отопления и кровля, в доме №3 по улице Степана Бабия повреждено остекление, как и в доме №9/1 по улице Загородная.
Также вчера был обстрелян посёлок Коминтерново. Огонь вёлся из крупнокалиберных пулемётов. В результате в доме №37 по улице Ахматовой повреждено остекление.
По предварительной информации, пострадавших в результате обстрелов нет.
Всего по территории ДНР было выпущено 198 единиц боеприпасов.
Ранее мы сообщали, что последствия обстрела посёлка Октябрь уже устранены. Газоснабжение и электроэнергия полностью восстановлены.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.