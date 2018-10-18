Обстрелы в ДНР: в двух населённых пунктах Республики зафиксированы повреждения

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-18T10:11:28+03:00

Украинская армия продолжает ежедневные обстрелы в ДНР. Повреждено четыре дома в двух населённых пунктах Республики

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Вооружённые силы Украины усиливают обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. В результате в Гольмовском и Коминтерново зафиксированы повреждения. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, Терминал), Старомихайловка, Александровка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Посёлок Гольмовский обстреляли из зенитных установок, в результате чего в доме №5 по улице Никитовское шоссе повреждена система отопления и кровля, в доме №3 по улице Степана Бабия повреждено остекление, как и в доме №9/1 по улице Загородная.

Также вчера был обстрелян посёлок Коминтерново. Огонь вёлся из крупнокалиберных пулемётов. В результате в доме №37 по улице Ахматовой повреждено остекление.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрелов нет.

Всего по территории ДНР было выпущено 198 единиц боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что последствия обстрела посёлка Октябрь уже устранены. Газоснабжение и электроэнергия полностью восстановлены.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.