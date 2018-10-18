2018-10-18T09:29:11+03:00
Политика

Последствия обстрела посёлка Октябрь на Юге ДНР устранены

Электроэнергия и газоснабжение села полностью восстановлено
Цесанна АНТОНЕНКО
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Ещё вчера, 17 октября, ремонтные бригады газовщиков и электриков оперативно устранили все последствия обстрела села Октябрь. Газоснабжение и электроэнергия были возвращены в дома жителей.

— По состоянию на 14 часов 17 октября, работники Новоазовского управление ГК «Донбассгаз» завершили ремонтно-восстановительные работы, — сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

Энергетики Донецкой Народной Республики прибыли на место аварии в 11 часов дня и немедленно приступили к восстановительным работам. Уже в 13:37 напряжение было подано на все обесточенные объекты и электроэнергия вернулась в дома жителей посёлка.

Напомним, 16 октября Вооружённые силы Украины открыли массированные миномётный огонь по селу Октябрь, что на Юге Донецкой Народной Республики. В результате был повреждён газопровод, перебиты линии электропередач.

Подробнее об этом обстреле читайте в материале нашего корреспондента.

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