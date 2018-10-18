Хроники безальтернативного Минска: Республику обстреливают со всех направлений

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-18T07:10:38+03:00

Под огнем ВСУ снова Саханка, Спартак, Зайцево

Изменить размер текста: A A

Украинские боевики вечером, 17 октября, открыли огонь по ДНР одновременно с четырех направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.

Кроме того, украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел юга ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.

По данным ведомства, менее чем за час по двум южным поселкам было выпущено 33 мины калибра 80 мм и 120 мм.

Утром, 17 октября, обстреляли из минометов село Спартак на севере Донецка и село Саханка на юге ДНР. Об этом заявил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Сегодня утром с 04:30 по 05:00 армия Украины обстреляла из минометов село Спартак. Было выпущено две мины калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — отметил Якубов.

Он также добавил, что в 09:50 минометному обстрелу подверглось село Саханка Новоазовского района ДНР. Было выпущено шесть мин калибром 82 мм.