И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

17 Окт. 23:32 2018-10-17T23:32:18+03:00

Сегодня днем в керченском колледже произошел взрыв, была и стрельба. Есть погибшие и раненые. Виновный в теракте студент покончил жизнь самоубийством

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Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с массовым убийством учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа, сообщает ЛИЦ.

«В политехническом колледже в Керчи произошла страшная трагедия. Немыслимо, когда в мирное время гибнут люди. Жители Донбасса на себе испытали горечь утрат родных и близких людей и как никто понимают всю боль потерь.

От себя лично и граждан Луганской Народной Республики выражаю слова искреннего сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказал Пасечник.