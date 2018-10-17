2018-10-17T18:34:59+03:00
Политика

Срочное сообщение оперативного командования ДНР: ВСУ обстреляли юг Республики

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня вечером ВСУ обстреляли из минометов Саханку и Коминтерново, что на на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С 16:30 до 17:14 украинские силовики выпустили по Саханке и Коминтерново 33 мины калибром 82 и 120 миллиметров», - заявили в СЦКК.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что сегодня утром ВСУ обстреляли из минометов Спартак и Саханку. Всего за прошедшие сутки по ДНР они выпустили свыше 100 боеприпасов, повреждено 10 домостроений.

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