Срочное сообщение оперативного командования ДНР: ВСУ обстреляли юг Республики
Об этом сообщили в СЦКК
Изменить размер текста:
Сегодня вечером ВСУ обстреляли из минометов Саханку и Коминтерново, что на на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«С 16:30 до 17:14 украинские силовики выпустили по Саханке и Коминтерново 33 мины калибром 82 и 120 миллиметров», - заявили в СЦКК.
Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Напомним, что сегодня утром ВСУ обстреляли из минометов Спартак и Саханку. Всего за прошедшие сутки по ДНР они выпустили свыше 100 боеприпасов, повреждено 10 домостроений.