Пушилин выразил соболезнования в связи с трагедией в Крыму

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-17T18:34:02+03:00

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Врио Главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования народу Крыма в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.

«Жители Донецкой Народной Республики с глубокой болью и прискорбием восприняли новость о трагической гибели людей в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже. К сожалению, мы не понаслышке знаем, что такое гибель людей в мирных городах. От имени народа ДНР и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также всем крымчанам. В эти трудные минуты мы разделяем их боль утраты, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в этой катастрофе. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память погибшим», - говорится в сообщении.

Сегодня в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Погибли 18 человек, ранены 47. В связи с трагедий в Крыму объявлен трехдневный траур.