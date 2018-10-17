Пленарное заседание НС ДНР 19 октября: подешевеет ли бензин и дизтопливо?

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-17T17:34:01+03:00

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В пятницу, 19 октября, в сессионном зале Дома правительства состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят инициативу врио Главы ДНР Дениса Пушилина о снижении ставок акцизного налога на бензин и дизтопливо.

Напомним, что Совет Министров Республики 16 октября принял Постановление «Об утверждении типовых форм договоров о социально-экономическом партнерстве», проект которого был внесен врио Главы ДНР Денисом Пушилиным.

- Типовые формы договоров утверждены в целях обеспечения эффективного механизма регулирования социально-экономических отношений и расширения участия частного капитала в развитии материально-технической базы Республики. Утвержденные формы договоров необходимы Республике, например, для заключения Соглашения с ЗАО «ВТС» о социальном партнерстве. Уже достигнуто понимание, каким будет этот договор, - сказал Пушилин.