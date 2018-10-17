Злоупотребления должностными полномочиями в ЛНР: Служащие занижали аренду торговых мест
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД ЛНР задокументировали факт использования должностными лицами филиала одного из госпредприятий ЛНР своих служебных полномочий. Последние, вопреки интересам службы, при заключении договоров аренды торговых мест с предпринимателями, с целью размещения малых архитектурных форм, расположенных на территории соответствующих рынков, занижали стоимость арендной платы, а также фактическую площадь, занимаемую предпринимателями. Данными действиями причинен материальный ущерб на сумму 57 948 рублей.
Следственное управление МВД ЛНР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 350 УК ЛНР (злоупотребление должностными полномочиями).