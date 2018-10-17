2018-10-17T16:30:38+03:00
Происшествия

Злоупотребления должностными полномочиями в ЛНР: Служащие занижали аренду торговых мест

Предприятию нанесли ущерб на 58 тысяч рублей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сотрудники Управления экономической безопасности МВД ЛНР задокументировали факт использования должностными лицами филиала одного из госпредприятий ЛНР своих служебных полномочий. Последние, вопреки интересам службы, при заключении договоров аренды торговых мест с предпринимателями, с целью размещения малых архитектурных форм, расположенных на территории соответствующих рынков, занижали стоимость арендной платы, а также фактическую площадь, занимаемую предпринимателями. Данными действиями причинен материальный ущерб на сумму 57 948 рублей.

Следственное управление МВД ЛНР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 350 УК ЛНР (злоупотребление должностными полномочиями).

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