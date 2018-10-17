В ДНР обезвредили ДРГ

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-17T15:14:14+03:00

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15 октября украинская диверсионная группа попыталась проникнуть в ДНР на северном участке линии соприкосновения. Ее остановили военнослужащие Республики. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, шесть человек выдвигались со стороны Авдеевки с позиций 56-й бригады ВСУ в направлении Яковлевки. В результате боестолкновения с ДРГ двое военнослужащих ВСУ были уничтожены, один получил ранения. Потерь со стороны Народной милиции нет.

Несмотря на заявления украинской стороны о соблюдении Минских соглашений, командование ООС продолжает пытаться вскрыть позиции ДНР и осуществляет провокации с применением ДРГ.