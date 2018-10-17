Грипп 2018-2019 в ДНР: Как перенести грипп без осложнений

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-17T14:14:28+03:00

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В начале октября в ДНР началась вакцинация от гриппа. Жителям надо заранее побеспокоиться о защите и сделать прививку.

- Иммунитет формируется у 75-95 процентов тех, кому сделан профилактический укол, - сообщила ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова. – Примечательно, что входящие в вакцину вещества способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям.

Если грипповать начинает «привитый» человек, то заболевание он переносит в более легкой форме, быстрее и практически без осложнений. То есть без тяжелых форм пневмонии, заболеваний бронхов и легких, почек, печени и сердца.

Вакцина «Гриппол плюс», как правило, хорошо переносится пациентами всех возрастов, онам рекомендована и беременным.

В день вакцинации посетите семейного врача или же участкового. Взрослым и детям старше трех лет рекомендуется проводить инъекцию в верхнюю треть наружной поверхности плеча. А детям младшего возраста – в переднебоковую поверхность бедра (внутримышечно). При температуре тела более 37 градусов вакцинацию не проводят.

Вакцинация обязательна для тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим количеством людей – врачи, учителя, работники сферы обслуживания, военнослужащие. В этот раз руководителей всех предприятий, организаций и учреждений обяжут организовать для своих сотрудников прохождение обязательной вакцинации.

Еще одна группа – пациенты с отягощенным анамнезом. Грипп может вызвать у них очень серьезные осложнения и даже привести к смерти. Речь идет о больных ожирением, сахарным диабетом – любой эндокринной патологией. Не менее опасны вирусы для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами дыхательной системы. В эту же группу риска входят и беременные. Как вы помните, в 2009 году жертвами H1N1 стали 11 вынашивающих ребенка женщин.

Если в коллективе будут привиты 60-70 процентов сотрудников, то благодаря этой «прослойке» эпидемия гриппа для предприятия будет не страшна.

Как сообщили нам в санэпидслужбе ДНР, на сегодня вакцинировано против гриппа 8 105 человек (11,9 процентов от запланированной численности) из групп повышенного риска заболеваемости, в том числе 2102 медработника. Низкие темпы иммунизации отмечены в Донецке (6,6%), Енакиево (8,3%), Ждановке (7,7%) и Амвросиевском районе (5,1%).

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