В Луганске «заминировали» ЗАГС: Что будет шутнику

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-17T13:39:09+03:00

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Каменнобродский районный суд Луганска приговорил «телефонного террориста» к пяти месяцам ареста за ложное сообщение о «минировании» помещения Каменнобродского отдела госрегистрации актов гражданского состояния, сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

Суд установил, что утром 22 июня 2018 года житель Республики со своего мобильного позвонил в дежурную часть на 102 и сообщил заведомо ложные сведения о закладке взрывного устройства в ЗАГСе, находящемся в здании райадминистрации. Прибывшие на место происшествия стражи порядка никаких взрывных устройств не обнаружили.

«Таким образом, мероприятия по проверке заведомо ложного сообщения заявителя о готовящемся взрыве дезорганизовали нормальную деятельность правоохранительных органов и иных специальных служб», - отметили в Генпрокуратуре.

«Суд объективно проанализировал и оценил доказательства, полученные в ходе предварительного следствия, и проверенные в судебном заседании, учел данные о личности подсудимого, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ареста на срок пять месяцев», - сообщили в прокуратуре, отметив, что подсудимый свою вину признал полностью.