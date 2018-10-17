2018-10-17T11:12:49+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 100 боеприпасов

В результате обстрелов ВСУ повреждено 10 домостроений
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за минувшие сутки 24 раза нарушила режим прекращения огня, выпустив по ДНР более 100 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его данным, под огнем ВСУ оказались бывшая воздушная гавань столицы, Спартак, Трудовские, Александровка, Старомихайловка, Минеральное, горловский поселок шахты имени Гагарина, а также Стыла, Новая Таврия, Ленинское, Октябрь и Коминтерново.

На Трудовских, в селах Октябрь и Коминтерново в общей сложности повреждено 10 домостроений.

При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

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