МЧС ЛНР: На территории детсада в прифронтовом Донецком ранило завхоза
Пострадавшая была направлена в Луганскую республиканскую больницу для дальнейшего обследования
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На территории детского сада в прифронтовом поселке городского типа Донецкий прогремел взрыв. Завхоз дошкольного учреждения получила ранения. Об этом говорится в сообщении МЧС ЛНР.
- При уборке территории детсада «Ивушка» завхоз получила осколочное ранение правого нижнего века и скальпированную рану пальца левой руки, предположительно от детонации взрывателя от ручной гранаты, - сообщили в спасательном ведомстве.
В МЧС добавили, что пострадавшая была направлена в Луганскую республиканскую больницу для дальнейшего обследования.