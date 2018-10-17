МЧС ЛНР: На территории детсада в прифронтовом Донецком ранило завхоза

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-17T09:59:05+03:00

Пострадавшая была направлена в Луганскую республиканскую больницу для дальнейшего обследования

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На территории детского сада в прифронтовом поселке городского типа Донецкий прогремел взрыв. Завхоз дошкольного учреждения получила ранения. Об этом говорится в сообщении МЧС ЛНР.

- При уборке территории детсада «Ивушка» завхоз получила осколочное ранение правого нижнего века и скальпированную рану пальца левой руки, предположительно от детонации взрывателя от ручной гранаты, - сообщили в спасательном ведомстве.

В МЧС добавили, что пострадавшая была направлена в Луганскую республиканскую больницу для дальнейшего обследования.