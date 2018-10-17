Обстрелы в ЛНР: количество обстрелов после Минска опять снизилось

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-17T09:39:25+03:00

Украинские силовики не прекращают обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима тишины

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Вооружённые силы Украины после трёхсторонней встречи в Минске немного уменьшили обстрелы в ЛНР. В день переговоров было обстреляно два населённых пункта Республики с применением миномётов. Об этом сегодня, 17 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Калиновка и Михайловка, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

При этом населённый пункт Михайловка дважды подвергся вооружённой агрессии украинской армии. Первый обстрел был зафиксирован в 14:25, а второй – в 21:15. При обстрелах обоих населённых пунктов украинская армия применила миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, осколочные гранаты АГС-17, БМП-1, СПГ-9 и РПГ-7, также использовались крупнокалиберные пулемёты и стрелковое вооружение.

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь Вооружённых сил Украины попали шесть населённых пунктов Республики.