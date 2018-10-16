Пока в Минске обсуждали безопасность, ВСУ обстреляли Донецк. Есть повреждения

СЕГОДНЯ 21:57 2018-10-16T21:57:07+03:00

Кроме того, под обстрел попал посёлок Коминтерново на Юге ДНР

Изменить размер текста: A A

Согласно уточнённой информации сегодня, 16 октября, в 15:00 Вооружённые силы Украины открыли огонь по Донецку. Под обстрел попал посёлок шахты «Трудовская». Зафиксированы повреждения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Сегодня в 15:00 Вооружённые силы Украины открыли огонь по направлению населённый пункт Марьинка – город Донецк (посёлок шахты «Трудовская»). В результате обстрела повреждения получил жилой дом по адресу: улица Красная Звезда, 9 (сгорели две хозяйственные постройки и ограждение дома), — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Также стало известно, что в результате вечернего обстрела украинскими силовиками населённого пункта Коминтерново сгорел нежилой дом №27 по улице Кирова.

Информация о жертвах не поступала.

Напомним, в результате миномётного обстрела села Октябрь была повреждена газовая труба, линии электропередач и фасад дома №32 по улице Коммунаров.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Читайте также:

Обстрелы в ДНР: накануне Минска огонь усилился почти в пять раз

Огнём ВСУ в Горловке поврежден гаражный кооператив