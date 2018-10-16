Пока в Минске обсуждали безопасность, ВСУ обстреляли Донецк. Есть повреждения
Согласно уточнённой информации сегодня, 16 октября, в 15:00 Вооружённые силы Украины открыли огонь по Донецку. Под обстрел попал посёлок шахты «Трудовская». Зафиксированы повреждения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— Сегодня в 15:00 Вооружённые силы Украины открыли огонь по направлению населённый пункт Марьинка – город Донецк (посёлок шахты «Трудовская»). В результате обстрела повреждения получил жилой дом по адресу: улица Красная Звезда, 9 (сгорели две хозяйственные постройки и ограждение дома), — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Также стало известно, что в результате вечернего обстрела украинскими силовиками населённого пункта Коминтерново сгорел нежилой дом №27 по улице Кирова.
Информация о жертвах не поступала.
Напомним, в результате миномётного обстрела села Октябрь была повреждена газовая труба, линии электропередач и фасад дома №32 по улице Коммунаров.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.
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