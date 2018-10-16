Юг ДНР опять под миномётным обстрелом. Есть повреждения

16 Окт. 20:47 2018-10-16T20:47:43+03:00

В результате вооружённой агрессии ВСУ в селе Октябрь повреждена ЛЭП, газовая труба и один дом

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Около семи часов вечера сегодня, 16 октября, Вооружённые силы Украины открыли миномётный огонь по Югу Донецкой Народной Республики. В частности, огневому воздействию со стороны украинских силовиков подверглось село Октябрь в Новоазовском районе. Зафиксированы повреждения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в населённом пункте Октябрь зафиксированы повреждения, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Миномётным огнём была повреждена газовая труба, линии электропередач и фасад дома №32 по улице Коммунаров.

На данный момент информация о жертвах среди мирного населения Республики не поступала.

Напомним, за минувшие сутки накануне очередного раунда мирных переговоров украинские силовики почти в пять раз увеличили количество боеприпасов, применяемое для обстрелов территории Донецкой Народной Республики. В результате в поселке Гольмовский были зафиксированы повреждения.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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